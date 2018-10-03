Gündoğmuş'ta asfalt çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş İlçesine bağlı Karadere ve Güneyyaka Mahalleleri grup yolunu asfaltlıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı altyapı ekipleri, grup yolunda ihtiyaç duyulan bölgelere büz koyarak şarampolleri temizledi, dar bölgelerde genişletme çalışması yaptı, zemini çok bozuk bölgeleri ise iş makinalarıyla sökerek tekrar sıkıştırdı.

Ekipler, 13 kilometre uzunluğundaki grup yolunun alt yapısı tamamlanan bölümlerinde sathi asfalt çalışmalarına başladı. Kısa sürede tamamlanacak olan yolda ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Başkan Danışmanı İsa Akdemir de, yürütülen çalışmaları inceledi. Akdemir'e Karadere Mahalle Muhtarı Sadık Atay eşlik etti.