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15 Eylül 2017 12:37

Gündoğmuş’ta grup yolları yenileniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gündoğmuş İlçesi’ne bağlı Karadere-Güneyyaka Mahalleleri ile Karadere-Ortamahalle yaylası grup yolunda asfalt hazırlığına başladı.

Gündoğmuş’ta grup yolları yenileniyor

15 Eylül 2017 12:37


Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından toplam 23.5 kilometre uzunluğunda olan yolun bozulan kısımları sökülerek tekrar onarılıyor ve yol şarampolleri temizleniyor. Silindir vasıtası ile sıkıştırılan yolun uzun ömürlü olması sağlanıyor. Bakım onarım faaliyetlerinin bitimi ile birlikte yol filler malzemesi ile kaplanacak. Ardından sathi asfaltla kaplanacak.



Yollar modern hale geliyor


Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Alt yapı ve stabilize ekibiyle bir araya gelen Akdemir, “2017 programımıza Gündoğmuş İlçemize bağlı Karadere-Güneyyaka Mahalleleri ve Karadere Ortamahalle Yaylası yol çalışmalarımızla devam ediyoruz. Gündoğmuş ilçemizdeki yollarımızı modern ve günümüz koşullarına uygun hale getiriyoruz” dedi. Karadere ve Güneyyaka Mahalle muhtarları çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.




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