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07 Eylül 2018 13:51

Gündoğmuş’ta iki mahallede asfalt hazırlığı

Antalya Büyükşehir Belediyesi güvenli ulaşım için kırsalda çalışmalarını sürdürüyor.

Gündoğmuş’ta iki mahallede asfalt hazırlığı

07 Eylül 2018 13:51

Gündoğmuş ilçesi Karadere ve Güneyyaka mahallelerinde asfalt hazırlığına başlandı.


Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı altyapı ekipleri, Karadere ve Güneyyaka Mahalleleri grup yolunda ekipler ihtiyaç duyulan bölgelere büz koyarak şarampol temizliği yaptı. Araç geçişinde sıkıntı yaşanan dar bölgeler genişletilerek, zemini bozuk olan yol iş makinalarıyla söküldü. Ekipler, 13 kilometre uzunluğundaki grup yolunda dolgu malzemesi sererek silindir ile sıkıştırıyor. Devamında filler malzemesi serilerek asfalt öncesi hazırlık tamamlanmış olacak. Yürütülen çalışmaları denetlemek üzere Gündoğmuş’a gelen İsa Akdemir, çalışanlarla bir araya gelerek yol üzerinde incelemelerde bulundu.




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