Gündoğmuş’un üç mahallesinde asfalt sevinci

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Gündoğmuş’ta asfalt seferberliğini sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, Çamlıalan, Bedan ve Karaköy mahallelerinin 14 kilometrelik grup yolunu sıcak asfaltla kaplamak için hazırlıklara başladı. Güzergah üzerinde alt yapı çalışmaları tamamlanan bölümlere dolgu malzemesi serilerek silindir ile sıkıştırıldı. Filler malzemesi serilerek sıkıştırılan yolun daha uzun ömürlü olması sağlandı. Çalışmalar bittikten sonra yolun asfalt öncesi hazırlığı tamamlanmış olacak.

Çalışmalarımız devam edecek

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Danışmanı İsa Akdemir,“Büyükşehir Belediyesi olarak gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor. Alt yapısı biten yolumuza hız kesmeden asfalt kaplamasına geçtik. Yollarda çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.