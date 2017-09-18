Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı açılışı Şehit Süleyman Gür İlk-Ortaokulunda gerçekleşti. Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk konmasının ardından okul bahçesinde başlayan eğitim öğretim yılı açılış törenine, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, protokol mensupları ve öğrenci velileri katıldı. Şiirlerin okunacağı, konuşmaların yapılacağı, halk oyunları gösterilerinin sergileneceği törenin başlarında tören çadırına oturan Belediye Başkanı Çelik, 30 dereceyi bulan sıcaklıkta güneşin altına bekleyen çocukların bunaldığını görünce Kaymakam Kaya’ya öğrencileri çadır altına almak istediğini söyledi. Kaymakam Kaya’nın da oluruyla öğrenciler ve velileri protokol çadırının altına alındı. Sandalyesini de bir öğrenci velisine veren Başkan Çelik, bir süre ayakta bekledi. Başkanın bu davranışı öğrenci ve velilerince alkışlandı. Milli Eğitim Müdürü, Başkan Çelik’e sandalye getirerek oturmasını sağladı.

Tören yaklaşık 45 dakika sürdü.