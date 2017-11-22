Güneş Enerjisi Santrali öğrencileri ağırladı

2015 Yılından bu yana Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Eko Okul Çevre Programı kapsamında çevre faaliyetleri yürüten yeşil bayrak sahibi Hacıkura İlkokulu öğrencileri Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santrallerine teknik ziyaret gerçekleştirdi. Teknik geziye Hacıkura İlkokulu’ndan 40 eko team öğrencisi, Eko Okul Koordinatör Öğretmenleri ve İdarecileri katıldı. Alanya Belediyesi Güneş Enerjisi Santralleri GES - 1, GES - 2 ve GES - 3 alanlarını ziyaret eden Eko Team öğrencilerine, Elektrik ve Elektronik Mühendisi Ekrem Çetin tarafından yenilenebilir enerjinin ne olduğu, güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiği, elde edilen enerjinin ne şekilde şebekeye aktarıldığı konularında detaylı eğitim verildi.

Güneş Enerjisi Santralinin gezilmesinin ardından öğrencilerle yenilenebilir enerji kaynaklarının neler olduğu ve çevrenin korunmasına dair yürütülen çalışmalar kapsamında yenilenebilir enerjinin önemini vurgulayan bir söyleşi de gerçekleştirildi.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, ilerleyen zamanlarda Türkiye’nin yerel yönetimler bazında en büyük kurulu gücüne sahip olan tesiste çevreye duyarlı diğer öğrencileri de ağırlayacaklarını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım alanlarının ve bu konudaki bilinç düzeyinin arttırılması amacıyla çevre projelerine ivme kazandıracaklarını belirtti.