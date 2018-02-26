Güneş mahallesinde 690 konutluk kentsel dönüşüm

Büyükşehir’in ‘Kepez Toptancı Hali Sosyal Konut Projesi’ ile Güneş Mahallesi’nin çehresi değişecek. 97 bin 739 metrekare alan üzerine inşa edilecek yeni konut projesiyle Güneş Mahallesi nefes alan yapıları, peyzajı ve yeşil terasları ile bambaşka bir görünüme kavuşacak.Proje kapsamında 207 hak sahibi bulunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kepez Santral Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ardından, ‘Kepez Toptancı Hali Sosyal Konut Projesi’ni hayata geçirmek için kolları sıvadı. Kepez İlçesi Toptancı Hali kuzeyinde yer alan Güneş Mahallesi’nde gerçekleştirilecek çalışma kapsamında yine muhteşem bir proje hayata geçirilecek. 97 bin 739 metre kare alan üzerine planlanan sosyal konut projesi içerisinde 4 konut, 1 ticari olmak üzeri 5 parsel yer alıyor. Proje alanı sınırları içerisinde 207 hak sahibi bulunurken protokollerin yüzde 96’sı da tamamlandı.

Tahliye taahhüt işlemleri başladı

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Birol Ekici, hak sahiplerinin tahliye taahhütname işlemlerine başlandığını ve hak sahiplerinden evlerinin elektrik – su aboneliklerinin

kapatılması ve evlerinin boşaltılması işlemlerinin gerçekleşmesini istediklerini belirtti. Ekici, hak sahibi konut parsellerinin proje çalışmalarının tamamlandığını belirtirken, her parselin 4 bloktan oluştuğunu, toplamda 12 blokun yer alacağı bilgisini verdi. Projenin tasarlanırken peyzajla bütünleşen, yeşil terasları ile nefes alan yapı bloklarına ve ticari merkeze yer verildiğini açıklayan Birol Ekici, hak sahibi blokları için, modern, klasik sosyal konut tipinden ayrılan iki farklı blok tipinin önerildiğini söyledi.

690 daire inşa adilecek

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Birol Ekici, 1+1, 2+1 ve 3+1 planları ile her gruba uygun daire tipleri planlandığını belirterek, “ Toplam 690 daire bulunuyor. Proje kapsamında, ticari merkez lineer çizgisi ile alt katlarda mağazaları, üst katlarda ofis tasarımı ile kamusal alandan özel alana geçiş hiyerarşik düzende yapıldı. Toplam 13 dükkân, 16 ofisi bulunuyor. 29427 – 29428 – 29431 Ada 1 Parseller Hak Sahibi konutlarına ait” diye konuştu.

Kepez Toptancı Hali Sosyal Konut Projesi Antalya’ya önemli bir ivme kazandırırken proje içerisinde yer alan 29429 ada 1 Parsel 7 bin 952 metrekare alan Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Perşembe günü 15.10’da Encümen huzurunda ihaleyle satışa sunuluyor.