Güney Ege yöresel ürünleri YÖREX'te

Antalya Ticaret Borsası (ATB) öncülüğünde TOBB'un desteğiyle düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı (YÖREX), 24 Ekim Çarşamba günü kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuara ülkenin dört bir yanından gelen katılımcılar; yöresel lezzetlerden el emeği göz nuru eserlere binlerce ürünün yanında, coğrafi işaret tescili almış yüzlerce ürünü de ziyaretçilere sunuyor.

Anadolu'nun yöresel ürünlerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtılması amacı taşıyan Yöresel Ürünler Fuarı bu yıl 9. kez gerçekleştiriliyor. Fuara dördüncü kez katılan Güney Ege Kalkınma Ajansı, Güney Ege'nin oda ve borsaları ile üye firmalar da fuarda yerini aldı.

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde yapılan 9. YÖREX Fuarı açılışına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, valiler, TOBB'a bağlı odalar ve kalkınma ajansları katıldı.

Fuarda, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın Aydın, Denizli ve Muğla için ayrı ayrı coğrafi işaret aldığı yöresel lezzetler ve ürünler sergilenerek katılımcılara tanıtıldı. Ajans koordinasyonunda fuarda temsil edilen Güney Ege'nin üç standında; Aydın inciri, Aydın kabak tatlısı, Aydın kestanesi, Nazilli'nin yerel lezzetleri ve markaları, zeytin, zeytin yağı, Yatağan bıçakları, Buldan dokuma ürünleri, Honaz hurma kurusu, Marmaris çam balı, Marmaris yerel lezzetleri ile Datça'nın organik, yerel ürün ve lezzetleri yer alıyor. Büyük ilgi gören Güney Ege stantlarını TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı. Ayrıca Honaz Kaymakamı Zafer Öz ve Serinhisar Kaymakamı Oğuz Şenlik de Güney Ege Kalkınma Ajansı Denizli alanını ziyaret ederek yerel firmalara sağlanan destekten duydukları memnuniyeti ifade etti.

"Yerel değerlerimizin markalaşması ve ihracata yönelmesini hedefliyoruz"

Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V. Özgür Akdoğan, her yıl daha da büyüyen YÖREX'in Güney Ege firmaları için önemli bir fuar olduğunu ifade etti. Akdoğan "Güney Ege için yöresel ürünler oldukça önemli bir noktada ve onlara katma değer kazandırarak pazara sunmak üzerinde durduğumuz bir konu. Bölgemiz, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında bereketli topraklara, dört mevsim yetişen ürünlere ve çok kıymetli el emeği ürünlere de sahip. Güney Ege'nin yöresel değerlerinin yerli pazarda tanıtılması için bu fuar önemli bir platform ve firmalarımıza kendilerini en iyi şekilde sunabilecekleri bir alan oluşturmak için Güney Ege Kalkınma Ajansı olarak biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Onların da yaptığımız tanıtım faaliyetleri ile ürünlerini markalaştırması ve ihracata yönelmesini hedefliyoruz. Güney Ege'ye özgü değerleri tanıttığımız stantlarımızda arzu eden ziyaretçilere bu ürünlerin satışı da yapılıyor. Firmalarımıza bereketli bir fuar diliyor ve yeni iş birliği kurmalarını temenni ediyoruz" dedi.

"Aydın'ı hatırlatacak tüm yöresel ürünlerimizi tanıtıyoruz"

Aydın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Ülken ise, dünyaca ünlü ve coğrafi işareti Aydın Ticaret ve Sanayi Odasına ait Aydın inciri, zeytin yağı, zeytin, coğrafi işareti Aydın'da olan Aydın kestanesi, kabak tatlısı ve Aydın'ı hatırlatacak tüm yöresel ürünleri tanıttıklarını söyledi.

"YÖREX'i genişleterek ve geliştirerek uluslararası bir platforma kavuşturmak istiyoruz"

Fuarlarda tanıtımdan ziyade fuarların bir sinerji ortamı olduğunu belirten Hakan Ülken, "Sinerji ortamının içerisinde biz görüşmeler de ayarlıyoruz. Zincir mağazalarla, perakendecilik sektörüyle yöresel ürünleri imal eden üyelerimiz ve onların temsilcisi olan odalarımızı bir araya getiriyoruz. Bu şekilde ağırlıklı olarak şuan Türkiye'de binlerce şube ile yayılmış olan zincir mağazalarda bugün burada. Bu da bir fuar organizasyonu içerisinde bir diğer yan çıktılardır. Biz bundan sonra da YÖREX fuarında yer alacağız. YÖREX bizim için bir ulusal marka. Sadece Antalya ve Antalyamızın değil Türkiye'nin bir markasıdır. O nedenle bu markaya sahip çıkmamız lazım. Daha da genişleterek ve geliştirerek uluslararası bir platforma kavuşturarak katkılarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.