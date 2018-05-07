Güney Kore Büyükelçisinden teşekkür

Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi, Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nu ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Büyükelçi Choi’yi, Kemer’deki kazada yaralanan Güney Koreli turistlere verdiği desteklerinden dolayı Vali Karaloğlu’na teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başlayan yardım trafiğine minnettar olduklarını kaydetti.

Kazada yaralanan 4 aileden 3’ünün Güney Kore’ye döndüğünü kaydeden Choi, “Bir aile hala tedavi görüyor. Bu ziyaret kapsamında hastanedeki aileleri de ziyaret ettik. Bu kapsamda sizi de ziyaret ettik. Sizi de kazayla ilgili teflondan rahatsız ettik kusura bakmayın. Cumhurbaşkanınızın, Güney Kore Cumhurbaşkanına baş sağlığı dilediğini ve olayla ilgileneceğini aktardı. Kendisine de teşekkür ederiz. İki ülke arasındaki işbirliğini çok yönlü olarak devam ettireceğiz. Büyükelçi olarak, bu işbirliğini devam ettirebilmek için çalışmaya devam edeceğim. Antalya ziyaretimde de gördüm ki Türk milletinin sıcak kanlı olduğunu ve Korelilere yardım ettiğini tekrardan anladım” dedi.

Choi’yi 20 bin Türk Kore Savaşına katıldığını hatırlatarak, Kore halkının barış ve özgürlüğü için 8 bin kilometre uzakta savaşan şehit ve gazilere minnettar olduklarını belirtti.

Karaloğlu: "İşbirliği daha da gelişecek"

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise ziyaretin üzücü bir kazadan sonra olduğunu ifade ederek, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Güney Kore halkına bağ sağlığı dilediklerini söyledi.

Kazanın hemen ardından Güney Koreli konsoloslar iyi bir işbirlikleri olduğunu ve gerekenleri en hızlı şekilde yaptıklarını dile getiren Karaloğlu, “Hastaların tedavisi, cenazelerin nakli konusunda sorun yaşamadık. Dost ve kardeş ülke Güney Kore halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” diye konuştu.

"Normal servise çıktı"

Son hastanın da bugün yoğun bakımdan normal servise alındığını ifade eden Vali Karaloğlu, “Doktorlar bir hafta daha tedavisinin hastanede devam edilmesinin uygun olduğunu söylediler. Oğlu da doktor yakından ilgileniyorlar. Doktorlar tedavisini tamamladığında hastamızı ülkesine göndereceğiz.”

"Cumhurbaşkanımız yakından ilgilendi"

Karaloğlu, kazanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Güney Kore’den dönüşünde meydana geldiğini hatırlatarak, “Uçaktan kazayla ilgilendiler, talimatları oldu. Kuzey Kore’deki güzel gelişmelerden sonra belki bu kaza üzücü oldu. Türkiye ile Güney Kore arasındaki dostluk Kore Savaşı yıllarına dayanır. Bir çok Türk askeri hayatını kaybetti, gazi oldu. Her şehrimizde Kore Gazilerimiz vardır. Kore halkı ile Türk halkı arasında kan bağı oluştu gibi. İlişkilerde üst düzeyde. Büyükelçinin katkılarıyla bu ilişkiler çok daha üst düzeye çıkacaktır” dedi.

4 gün önce Kemer ilçesi Phaselis kavşağında meydana gelen trafik kazasında 4 Güney Koreli turist hayatını kaybetmiş, 4’ü yaralanmıştı. Yaralılardan 2’sinin tedavisi ayakta yapılırken, 1’i yoğun bakım, 1’i normal serviste olmak üzere 2 yaralının hastanede tedavilerine devam ediliyor. Öte yandan yoğun bakımdaki hastanın normal servise alındığı bildirildi.