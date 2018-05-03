İçinde 8 turistin bulunduğu kiralık minibüsü kullanan Güney Koreli Sang Hee Choı cenazeler morgdan çıkartılırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Antalya-Kemer Yolu Phaselis kavşağında saat 14.30 sıralarında Chou Sanghee (66) idaresindeki minibüs iddiaya göre Phaselis kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle kent merkezine doğru seyir halinde olan Erdem Ergün idaresindeki 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulup refüje yan yatan minibüste bulunan 8 Güney Koreli turistten 4’ü olay yerinde hayatını kaybetti. 3’ü ağır 4 turist ile hafif yaralanan otomobil sürücüsü Erdem Ergün hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden 4 Güney Koreli turist Kemer Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Burada ilk incelemeleri yapılan turistlerin cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Arkadaşları gözyaşı döktü

Kemer Devlet Hastanesi Morgunda Güney Koreli turistlerin cansız bedenleri cenaze aracına taşınırken hayatını kaybeden turistleri taşıyan kiralık minibüsü kullanan Sang Hee Choı, ölenlerin arkasından gözyaşı döktü. Sang Hee choı, oturduğu bankta tek başına arkadaşlarını Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna uğurladı.