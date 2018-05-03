Güney Koreli turistler kiralık minibüsle ölüme gitti

Kaza, Antalya-Kemer Yolu Phaselis kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede lüks bir otelde konaklayan 8 Güney Koreli turist kiraladıkları 07 CTS 37 plakalı minibüsle geziye çıktı. Chou Sanghee idaresindeki minibüs iddiaya göre Phaselis kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle kent merkezine doğru seyir halinde olan Erdem Ergün idaresindeki 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrulup refüje yan yatan minibüste bulunan 8 Güney Koreli turistten 4’ü olay yerinde hayatını kaybetti. 3’ü ağır 4 turist ile hafif yaralanan otomobil sürüsü Erdem Ergün hastaneye kaldırıldı.

Karayolunda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarma, polis ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ve minibüs ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.