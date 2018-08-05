Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 18:09

Günübirlik evlere şok denetim

Antalya genelinde bulunan günübirlik evlere, polis tarafından denetim yapıldı.

Günübirlik evlere şok denetim

05 Ağustos 2018 18:09

Yapılan denetimde çok sayıda ev sahibine ‘Bildirim yapmadan konaklama yaptırmak’ suçundan tutanak tutulurken, Serik ilçesinde ise 95 işletmede yapılan denetimde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadı.


Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, Antalya genelinde bulunan günübirlik evlere denetim yapıldı. İl genelinde faaliyet gösteren, 36 günübirlik evi denetlemek üzere 18 ekip ve 39 personel görevlendirildi. Bu kapsamda Muratpaşa ilçesinde bulunan 1 işletmeye ‘Bildirim yapmadan konaklama yaptırmak’ suçundan tutanak tutuldu. Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce 68 işletmeyi denetlemek üzere 4 Ekip 8 personel görevlendirildi, 3 konaklama yerine bildirim yapmadan konaklama yaptırmaktan, 1 konaklama yerinin de kayıt dışı çalıştığı tespit edilerek tutanak tutuldu.



Serik denetlemeden geçti


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nce 50 işletme 4 ekip 8 personel ile denetlendi. 7 ev sahibine toplam 41 bin 850 TL cezai işlem uygulandı. Kaş’ta 9 işletme denetlenerek, 1 işletmeye tutanak tutulurken, 2 işletmenin de kayıt dışı çalıştığı tespit edilerek tutanak tutuldu. Serik’te 95 işletme yapılan denetlemede ise herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı. Ayrıca Akseki, İbradı, Gündoğmuş, Korkuteli, Kumluca, Demre, Elmalı, Manavgat ve Aksu İlçelerinde Günübirlik Konaklama yerlerinin bulunmadığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç