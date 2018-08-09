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09 Ağustos 2018 16:14

Gurbetçi ailenin tatili acı bitti

Antalya’nın Kaş ilçesinde 4 yaşındaki çocuk denizde boğuldu.

Gurbetçi ailenin tatili acı bitti

09 Ağustos 2018 16:14

Gözü yaşlı baba oğlunun cansız bedenini kucağında taşıdı.


Edinilen bilgiye göre, Fransa’dan Kaş ilçesine ailesiyle tatile gelen Mustafa Yılmaz, dün öğle saatlerinde bir plaja gitti. Bu sırada 4 yaşındaki Üzeyir Yılmaz, gözden kayboldu. Çevredekiler tarafından denizden çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kaş Devlet Hastanesine kaldırılan Üzeyir Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından baba Mustafa Yılmaz, oğlunun cenazesini morgtan kucağında taşıdı. Gözü yaşlı baba araca güçlükle binerken, kucağına aldığı oğlu ile morgtan ayrıldı.




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