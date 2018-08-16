Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 09:44

Gurbetçinin çarpışan arabada düşürdüğü cüzdanı böyle çaldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde lunaparkta bindiği çarpışan arabada cüzdanını düşüren gurbetçi vatandaşın cüzdanının bir başka kişi tarafından çalınması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Gurbetçinin çarpışan arabada düşürdüğü cüzdanı böyle çaldı

16 Ağustos 2018 09:44

Hırsıza çağrıda bulunan gurbetçi, en azından kimliği ve ehliyetini kendisine ulaştırmasını istedi.


Almanya’dan eşi ve kızıyla birlikte Manavgat’a tatile gelen gurbetçi Hacı İbrahim Göksu, Herford Caddesi’ndeki lunaparkta çarpışan arabaya bindi. İndiğinde cüzdanının olmadığını gören Hacı İbrahim Göksu, tüm aramalarına rağmen sonuç alamayınca durumu lunapark görevlilerine anlattı. Lunaparkın güvenlik kameralarında Göksu’nun bindiği çarpışan arabada cüzdanını düşürdüğü, kendisinden sonra çarpışan arabaya binen bir kişinin cüzdanı yanındaki eşine bile fark ettirmeden önce ayaklarının arasına ardından da cebine koyduğu görüldü. Cüzdanı alan kişi kısa sürede lunaparktan ayrıldı.


Polis merkezine giderek şikayetçi olan Hacı İbrahim Göksu, cüzdanında 110 euro ve 400 lira bulunduğunu, en önemlisinin ise kimliği ve sürücü belgesinin olduğunu dile getirdi.


Pazartesi günü Almanya’ya dönmesi gerektiğini belirten Göksu, "Ehliyetim ve kimliğim çok önemli. Türkiye’de ve Almanya’da sorun çıkmayabilir. Ne var ki yol üzerinde Bulgaristan’da sorun çıkarabilir. Ben cüzdanımı alan şahıstan kimliğimi ve ehliyetimi bir şekilde karakola ulaştırmasını rica ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç