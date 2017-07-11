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11 Temmuz 2017 10:05

Gürbüz’ün hedefi altın kemer

Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Ali Gürbüz, 14 Temmuz Cuma günü başlayacak 656.

Gürbüz’ün hedefi altın kemer

11 Temmuz 2017 10:05

Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde tek hedefinin altın kemeri Antalya’ya getirmek olduğunu söyledi.


Muratpaşa Belediyespor Başpehlivanı Ali Gürbüz, bu yıl 656.’sı düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Kemer’in 670 metre yükseklikteki Gedelme Yaylası’nda yaklaşık 1 aydır devam eden kamp çalışmalarını tamamladı.


Başpehlivan Gürbüz ile birlikte Kırkpınar’da başaltıda madalyanın en büyük adayı Kürşat Korkmaz ve 40 sporcu, cuma günü başlayacak güreşlerde Muratpaşa adına, Er Meydanında boy gösterecek.


Başpehlivan Gürbüz, çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirterek, “Kış dönemi de dahil olmak üzere sezona çok iyi hazırlandık. Talihsiz bir sakatlık yaşadım ama şimdi hepsini geride bıraktık. Sadece ben değil ekip olarak çok iddialıyız. Altın Kemeri Antalya’ya, Muratpaşa’ya getirmek en büyük hedefimiz” dedi.




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