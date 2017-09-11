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11 Eylül 2017 17:41

Gürcü sevgilisini öldüren adam tutuklandı

Antalya’nın Demre ilçesinde bir süredir birlikte olduğu Gürcü Anna Safaryan’ı, sokakta 6 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldüren adam tutuklandı.

Gürcü sevgilisini öldüren adam tutuklandı

11 Eylül 2017 17:41


Olay, dün 18.00 sıralarında Demre ilçesi Mustafa Masatlı Caddesi üzerinde bulunan bir pastanenin önünde gerçekleşmişti. Edinilen bilgiye göre, boya ve badana işleriyle uğraşan 44 yaşındaki Mesut Ö., eğlence mekanında çalışan sevgilisi Gürcistan uyruklu 51 yaşındaki Anna Safaryan’la tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut Ö., yanındaki bıçakla sevgilisi Safaryan’ı sokak ortasında 6 yerinden bıçakladı, ardından boğazını keserek olay yerinden kaçtı. Gürcü kadın bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.


Olayın ardından çalışma başlatan polis, taksiyle kaçtığı öğrenilen Mesut Ö.’yü, Büyükkum Mahallesi Kömürlük Sahili’nde alkol alırken yakaladı. Mesut Ö. polis merkezindeki sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi. Buradaki sorgusunun sonrasında Mesut Ö. sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Kaş Cezaevi’ne gönderildi.


Öte yandan, birlikte olduğu kadını boğazını keserek öldüren Mesut Ö.’ün olayın ardından koşarak uzaklaşması güvenlik kamerasına yansıdı.




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