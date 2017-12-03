Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınıp Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Antalya otogarında görev yapan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı güven timleri durumundan şüphelendiği bir kişiyi durdurup kimliğini istedi. Şahsın kimliğinini olmadığını söylemesi üzerine şahsı incelemeye alan polis, şüphelinin isminin Adnan İ. olduğunu belirledi. A. İ.’nin tedirgin hareketleri üzerine yapılan üst aramasında kopyalanmış olabileceğini değerlendirilen bir akaryakıt istasyonu puan kartı ile beyaz renkli manyetik kart çıktı. Şahısla beraber otogarda bulunan Ş. D. isimli şahsın beraberinde bulunan laptop çantası da Antalya 1.sulh ceza hakimliğinden alınan izinle incelendi. Çantada 5 adet farklı bankalara ait pos cihazı, 1 adet banka kredi kartı bilgilerini kopyalamakta kullanılan cihaz, 1 adet mobil modem, çok sayıda flash bellek, 1 adet diz üstü bilgisayar ve farklı kişiler adına çeşitli bankalardan düzenlenmiş banka kartları ele geçirildi. Bu kişilerle müşterek hareket ettiği değerlendirilen ve arkadaşları olan İ.D. isimli şahısla birlikte gözaltına alınan üç kişi üzerilerinde çıkan şuç aletleri ile beraber gerekli tahkikat yapılmak üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.