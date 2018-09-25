Güvenlik kamerasından tespit edilen hırsız yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir AVM'ye müşteri gibi giren ve bir kozmetik mağazasından krem çaldığı iddia edilen kadın polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerasından tespit edilen kadının çantasından alkol ve iç çamaşırı da çıktı.

Cumhuriyet Mahallesi Keykubat Bulvarı üzerinde hizmet veren bir AVM'nin içerisinde bulunan kozmetik mağazasına 19 Eylül tarihinde S.P. (54) isimli bir kadın gelerek müşteri gibi dolaştı. Durumundan şüphelenen iş yeri çalışanı kamera kayıtlarını incelediğinde S.P.'nin raftan bir kozmetik kremi alarak çantasına koyduğu gördü. Bunun üzerine mağaza yetkilileri durumu polise bildirdi.

Kozmetik mağazası çalışanları dün saat 16.00 sıralarında aynı kadını AVM içerisinde gezerken gördü. Kadını takibe alan mağaza çalışanları S.P.'nin AVM içerisinde bulunan bir zincir markete girdiğini görünce durumu polis ve market yetkililerine bildirdi. Market yetkililerinin de kameradan takibe aldığı kadın, marketten ayrılmak üzereyken güvenlik görevlisi tarafından durduruldu. Üzeri aranan kadının çantasında 3 adet alkollü içecek ile iç çamaşırı bulundu. Olay yerine çağrılan Cumhuriyet Polis Merkezi ekiplerine teslim edilen kadın iddiaya göre olay yerinde, kendisinde unutkanlık olduğundan dolayı ürünlerin parasını ödemeyi unuttuğunu, hırsızlık yapmadığını söyleyerek kendini savundu. Nöbetçi savcılık talimatıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alınan S.P.'nin emniyetteki işlemleri sürerken iş yerlerinin de şikayetçi olduğu öğrenildi.