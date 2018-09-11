Güvenlik müdürü cinayetine 4 tutuklama

Antalya'da ünlü bir eğlence merkezinin güvenlik müdürünü öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Güvenlik müdürünün işten çıkardığı kişi tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü sabaha karşı, güvenlik müdürü 39 yaşındaki Hakan Çopuroğlu, bir eğlence merkezinin otoparkında iddiaya göre husumetli olduğu kişilerin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ifadeler ve güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis görüntülerden, Hakan Çopuroğlu'na sopayla vuran şüphelinin O.Ç., pompalı tüfekle ateş edenin ise C.K.T. olduğunu belirledi. Kent merkezi ve Serik'in Belek Mahallesi'nde yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Asayiş Şube getirilen C.K.T., O.Ç., H.E., H.S., S.U., A.K., Y.T., B.Ş. ve B.Y. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler S.U., A.K., Y.T., B.Ş. ve B.Y. savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan C.K.T. ve O. Ç. 'Kasten öldürme', H.E. ve H.S. ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından tutuklandı.

Çopuroğlu ile H.S.'nin bir süre önce birlikte çalıştığı ve güvenlik müdürü Çopuroğlu'nun H.S.'yi işten çıkarması nedeniyle husumet oluştuğu, cinayetin bu nedenle işlenmiş olabileceği ileri sürüldü.