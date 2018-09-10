Güvenlik müdürünü öldüren zanlılar üstlerini bile değiştiremeden yakalandılar

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ünlü bir eğlence merkezinin güvenlik müdürünün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi. Cinayetin, küfür sebebiyle çıktığı öğrenilirken, güvenlik kameralarına da yansıyan olayda güvenlik müdürünün kafasına sopayla vuran ve ardından pompalı tüfekle ateş eden 2 şahsın, olay anında giydikleri kıyafetlerle adliyeye sevk edildiği gözlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan ünlü bir eğlence merkezinin güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu'nu (39) 8 Eylül tarihinde sopa ve pompalı tüfekle öldürülmesi ile ilgili olarak toplam 9 kişi gözaltına alındı. İki çocuk babası Çopuroğlu'nun vahşice öldürülmesinin ardından Antalya Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatarak, güvenlik kameralarından tespit ettiği zanlıların isimlerini tek tek belirledi. Operasyon başlatan cinayet masası ekipleri, Antalya'da 5 ve Belek Turizm Merkezi'nde 4 kişi olmak üzere operasyonlarda sopayı kullanan Oğuzcan C. ile pompalı tüfeği kullanan Cemal T. ve olaya karıştığı iddia edilen Hasan E., Halil S., Serkan U, Adem K., Yakup T. , Berk Ş. ve Berkan Y. olmak üzere toplam 9 kişiyi gözaltına aldı.

“Küfretti diye vurduk”

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde süren iki günlük sorgularının ardından 9 kişi adliyeye sevk edildi. Olayda sopayı kullanan Oğuzcan C. ile tüfeği ateşleyen Cemal T.'nin ifadelerinde, güvenlik müdürü Hakan Çopuroğlu'nun daha önceden aralarında anlaşmazlık bulunduğunu ve tartışma anında küfrettiği için cinayeti gerçekleştirdiklerini söylediği öğrenildi. Pişman olduklarını da dile getiren zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, zanlılardan cinayet anında sopa ve tüfeği kullanan şahısların, olay anında giydikleri kıyafetlerle adliyeye sevk edildiği gözlendi.

Cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansımıştı

Olay anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı. Mekandan şortlu ve başında şapkalı şekilde iki arkadaşıyla dışarı çıkan Hakan Çopuroğlu'nun bir süre otopark önünde konuştuğu görülmüş, bu sırada da yakındaki bir otomobilin önünde bekleyen başka gruptan iki kişiden birinin sopa, diğerinin elinde pompalı tüfekle Hakan Çopuroğlu'nun üzerine hızlı şekilde geldiği kameralara yansımıştı. Üzerine gelen kişileri gören Çopuroğlu, belinden çıkardığı silahla yere doğru ateş ettiği, şüphelilerden birinin Çopuroğlu'nun kafasına sopayla vurması ve diğerinin yerdeyken şahsa ateş ettiği ve sonrasında araca binip uzaklaştıkları görülmüştü.