Güvenlik uzmanı İsa Altun: "Okullara girişte silahların içeriye sokulmaması sağlanmalıdır"

Güvenlik Uzmanı emekli polis memuru İsa Altun, "Girişler turnike yoluyla sağlanmalı, Polis, asker ya da güvenlik görevlisi olsa dahi girişte silahların güvenlik görevlisi tarafından tıpkı adliyelerde olduğu gibi içeriye sokulmaması sağlanmalıdır" dedi.

Riskli öğrencilerin geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdikleri, öğretmenlerin ve öğrencilerin hayatlarını kaybettikleri saldırılarda artış olduğunun altını çizen Güvenlik Uzmanı İsa Altun, okul güvenliğine ilişkin şu görüşlere yer verdi:

"Şiddet sadece ülkemizde değil tüm dünyada ortak bir sorun olmaya devam ediyor. Şiddeti sadece tek bir gerekçeyle özetlemek bilimsellikten uzaktır. Şiddete yatkınlık ya da yaşadıkları sorunları silah kullanmakla çözeceğini sanan bireylerin, çocukluk çağında gelen travmaların da etkisiyle intikam, kızgınlık ve nefret duygusu silahlı saldırıya dönüşebiliyor."

"Okullar için uzman güvenlik görevlileri yetiştirilmeli"

En başta internet üzerinden silah edinenlere ağır yaptırımlar getirilmesi gerektiğine dikkat çeken İsa Altun, "İnternetten silah almak dakikalar içinde mümkün. Başta sosyal medya olmak üzere onlarca silah satan sayfalar var. Silah tüccarları buradan takip edilmelidir. Bunun önüne geçilmelidir. Okullarda gerçekleşecek bir saldırıda başta öğretmenlerin saldırganla nasıl iletişim kurmaları ve öğrencilerin de kendilerini nasıl korumaları gerektiği konusunda bilinç kazanmaları gerekiyor. Okulların fiziksel güvenliğini sağlamak amacıyla, halkla ilişkileri güçlü ve nitelikli uzman güvenlik görevlileri yetiştirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Okullarda şiddet, istismar, ilk yardım ve akran zorbalığına karşın velileri, öğretmenler ve öğrencilere yönelik bilinç ve farkındalık oluşturma amaçlı eğitimler ve sorumluluklar verilmesi gerektiğini söyleyen İsa Altun, okul güvenliğine ilişkin risk analizi ve sentezinin gerçekleştirilmesi gerektiğini, eylem planının hayata uyarlanması gerektiğini, kurallar ve güvenlik stratejileri konularında ebeveynlerin bilinçlendirilmeleri gerektiğini kaydetti.

Giriş kapısının, okula gelen her bireyin ilk göz attığı unsur olduğunu hatırlatan İsa Altun, "Girişler turnike yoluyla sağlanmalı, Polis, asker ya da güvenlik görevlisi olsa dahi girişte silahların güvenlik görevlisi tarafından tıpkı adliyelerde olduğu gibi içeriye sokulmaması sağlanmalıdır. Okula giriş ve çıkışlarda önleyici hizmetlerden görevli okul polisi ile trafik polisi görev almalı, öğrencilerin yaya geçitlerinde görevlendirilmesinden vazgeçilmelidir. Okul güvenliği için gerekli aydınlatma, metal detektör, duman sensörü ve kamera gibi unsurlar yer almalıdır. Öğrencilere yönelik şiddette bulunan, sorunlu ve travmatik öğrencilere yönelik öfke ve stresle baş etme eğitimi verilmeli, riskli öğrenciler tespit edilmelidir. Rehberlik servisi sorunlu öğrencilerin aileleri ile etkili ve sürekli iletişimde bulunmalıdır. Riskli öğrenciler ait emniyet ve sağlık kurumlarında yer alan raporlar okul idaresi ile paylaşılmalıdır. Gerek cep telefonları, gerekse elektronik cihazların kullanımı ile ilgili eğitimcilere ve velilere yönelik hizmet içi eğitimin verilmesi sağlanmalıdır" dedi.

Şiddet ve saldırı halinde sığınma odaları tespit edilmeli

Şiddet ve saldırı halinde sığınma odalarının tespit edilmesi, bu konuda tatbikatlar düzenlenmesi gerektiğini ifade eden Altun, bu alanların değişik renklerde boyanarak acil ihtiyaçlar için gereçlerin yer alması gerektiğine dikkat çekti. Okul çevresinde yer alan nargile, alkol ve sigara satan işletmelerin okul idaresi ve polis ile birlikte sık sık denetlenmesi gerektiği bilgisini paylaşan İsa Altun, okul güvenliğine ait veri tabanı ile birlikte risk haritası oluşturulması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Okul bahçesindeki otoparklar eğitim ve öğretim yılı süresince kapatılmalıdır. Okul çevre duvarları güçlü bir şekilde çit ile dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güçlendirilmelidir. Acil anlarda okulu boşaltmak için büyük giriş çıkışları sağlayan kapılar gereklidir. Ziyaretçi girişi ana kapıdan ayrı olarak, ziyaretçiler farklı bir odada görüşmelidir. Tahliye ve çıkış kapıları dışarıdan açılamaz ve dışarıya doğru içeriden açılır biçimde olmalıdır. Bu kapılar, yangın veya diğer acil durumlarda hızlı tahliye için önemlidir."