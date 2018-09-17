Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Antalya Şubesinin organizasyonunda Döşemealtı Belediyesi'nin katkılarıyla Güver Uçurumunda çevre temizliği yapıldı. Döşemealtı Genç Vekillerinin de katıldığı etkinlikte doğaya atılan yaklaşık 600 kilo çöp toplandı.

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği (JCI) Antalya Şubesi Dünya Temizlik Günü Dolayısıyla "Doğa Olmazsa Spor Olmaz" adı altında Döşemealtı Belediyesi'nin katkılarıyla çevre temizleme etkinliği gerçekleştirdi. Güver Uçurumundaki temizlik etkinliğine Döşemealtı Gençlik Meclisi'nin genç vekilleri de destek verdi.

Dernek üyeleri ve katılımcılar 5 kilometrelik alanda temizlik gerçekleştirdi. Gün boyu süren etkinlikte dernek üyeleri ve katılımcılar 600 kilo çöp topladı. Temizliğin ardından etkinliğe katılanlara Özel Şelale Termessos Hastanesi görevlilerince tansiyon, nabız ve şeker ölçümü yapıldı.

Dernek yetkilileri, "Antalya'da tüm dünya ile aynı anda temizlik yaparak, hep birlikte tek bir amaçla hareket ederek yalnızca çevremizi daha yaşanabilir hale getirmeyecek; aynı zamanda dünyaya barış ve huzur mesajı da vermek istedik. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç projemize destek verdi ve güzel bir sosyal projeye imza attık” dedi.