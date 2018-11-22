Güzel Sanatlar Öğrencileri Zeytinpark'ı ölümsüzleştirecek

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü öğrencileri, bir yıl boyunca derslerinin bir bölümünü Zeytinpark'ta uygulamalı görecek.

Akdeniz Üniversite ile Zeytinpark arasında Mart ayında imzalanan işbirliği protokolü, hayat bulmaya başladı. Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Zeytinpark'ta düzenlenen kahvaltıda A.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nafia Özdemir Hanyaloğlu ve öğrencileriyle bir araya geldi. Üniversite ve Zeytinpark'ın ortak projesiyle ilgili Çandır ve Ünal'a bilgi veren Hanyaloğlu, çok sayıda bitki ve hayvan varlığına ev sahipliği yapan Zeytinpark'ın öğrenciler için bulunmaz bir çalışma alanı olduğunu söyledi. Proje sırasında yapılacak etkinliklerle öğrencilerin alanın uzmanlarıyla yan yana geleceğini bildiren Hanyaloğlu, yıl sonunda da “Doğanın Mucizesi” fotoğraf sergisi, video sunumu yapılacağını, sergi kataloğu hazırlanacağını bildirdi.

Zeytinpark üniversite işbirliği

ATB, Zeytinpark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, 2 bin 630 dönüm alanın kent merkezinin en büyük yeşil alanı olduğunu belirterek, kentin oksijen deposunun çocuklarla gençlerle, kent sakinleri ve misafirlerle buluşturma hedefinde olduklarını söyledi. Üniversite ile kentin entegre olmasının önemini vurgulayan Çandır, “Biz bu sinerjiyi bu dönem yakaladık. Umuyorum Üniversite ile işbirliğimiz her alanda devam eder” dedi. Fotoğraf bölümü öğrencilerinin çekeceği her bir karenin yeşil alanı ölümsüzleştireceğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, akademik birikimi şehirle paylaşma hedefinde olduklarını bildirirken, Antalya Ticaret Borsası ve Zeytinpark A.Ş. ile yapılan çalışmaların iyi örnekler olduğunu kaydetti. Doğa harikası Zeytinpark'ın öğrencilerin objektifinden arşivleneceğini kaydeden Ünal, böyle bir fırsatı öğrencilere sunan Çandır'a teşekkür etti.

“Zeytin denince akla siz geliyorsunuz”

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Çandır ve Ünal, 1200 yıllık zeytin ağacı önünde öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirdi. Ünal, 1200 yıllık ağacı ilgiyle inceledikten sonra Çandır'a “Zeytin denince akla siz geliyorsunuz. Zeytinpark'ı korumanız ve zeytine sahip çıkmanızdan dolayı size teşekkür ediyorum” dedi.