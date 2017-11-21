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21 Kasım 2017 13:23

Hacı Dudu-Mehmet Gebizli anıldı

Antalya’nın Muratapaşa ilçesi’ndeki Hacı Dudu-Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Mehmet Gebizli ölüm yıldönümünde anıldı.

Hacı Dudu-Mehmet Gebizli anıldı

21 Kasım 2017 13:23


Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Deniz Karataş’ın Büyük Babası Mehmet Gebizli tarafından yaptırılan Hacı Dudu-Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde anma törenini gerçekleştirildi. Öğrenciler Hacı Dudu-Mehmet Gebizli’nin hayatları ve hayırsever yönlerini ele aldığı konuşmalar gerçekleştirdi. Okul içinde yer alan hayırsever çiftin kabirleri başında dualar okundu. Okul Müdürlüğü ve öğretmenler de düzenlenen program da hayırsever çiftin akraba ve aileleriyle yan yana gelerek duygu ve düşüncelerini paylaştı.


Büyükbabasının eğitim ve öğretime her z


aman önem veren bir şahsiyet olduğunu hatırlatan Deniz Karataş, “Ailemizin Büyükbabasının sahip olduğu maddi manevi birikimlerinin büyük bölümünde eğitim ve öğretime verdiği hayırsever olarak katkısı oldukça yüksektir. Yaşamış olduğu bölge de ve coğrafya da daima örnek bir kişi olarak anılmış, bu hissiyatı tüm aile fertlerine yansıtmıştır. Onun bu yönünü feyz alarak bizlerde yaşadığımız sürece böylesi örnek davranışlar içinde bulunmayı bir görev biliyoruz. Her yıl gerçekleştirilen anma programında yeniden tüm aile bireylerimizle yan yana gelmiş olmaktan ayrıca mutlu olduk. Ailemizin Büyükbabasını rahmetle bir kez daha yad ettik, andık Toprağı bol olsun” dedi




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