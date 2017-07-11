Hacıveliler yolu sıcak asfaltla buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, tüm ilçelerde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kumluca İlçesi’nde eski Turunçova yolu olarak da bilinen Hacıveliler Mahallesi grup yolunda asfalt çalışması yapılıyor. Kumluca merkezi ile Sahilkent’i birbirine bağlaması nedeniyle vatandaşların yoğun olarak kullandığı 4 kilometrelik yol, dayanıklı ve konforlu olması için sıcak asfaltla kaplanıyor. Daha önce yer yer bozulmaların yaşandığı yolda devam eden çalışmalar, Kumluca halkında büyük memnuniyet yarattı.

Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. İsa Akdemir, “Yoğun kullanılan ve bozulmaya müsait olan yolları mümkün olduğunca sıcak asfalt ile kaplıyoruz. Hacıveliler Mahalle yolu da programımızda olan bir yoldu. Kısa bir süre sonra yolumuzu tamamlayacağız” diye konuştu.