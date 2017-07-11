Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 11:56

Hacıveliler yolu sıcak asfaltla buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca’nın Hacıveliler Mahallesi’nin 4 kilometrelik grup yolunu sıcak asfaltla kaplıyor.

Hacıveliler yolu sıcak asfaltla buluşuyor

11 Temmuz 2017 11:56


Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, tüm ilçelerde sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kumluca İlçesi’nde eski Turunçova yolu olarak da bilinen Hacıveliler Mahallesi grup yolunda asfalt çalışması yapılıyor. Kumluca merkezi ile Sahilkent’i birbirine bağlaması nedeniyle vatandaşların yoğun olarak kullandığı 4 kilometrelik yol, dayanıklı ve konforlu olması için sıcak asfaltla kaplanıyor. Daha önce yer yer bozulmaların yaşandığı yolda devam eden çalışmalar, Kumluca halkında büyük memnuniyet yarattı.


Büyükşehir Belediyesi İlçeler Koordinatörü İsa Akdemir, Kumluca Koordinatörü Yusuf Evran ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. İsa Akdemir, “Yoğun kullanılan ve bozulmaya müsait olan yolları mümkün olduğunca sıcak asfalt ile kaplıyoruz. Hacıveliler Mahalle yolu da programımızda olan bir yoldu. Kısa bir süre sonra yolumuzu tamamlayacağız” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:40
  • Güneş :05:40
  • Öğle :13:13
  • İkindi :17:04
  • Akşam :20:26
  • Yatsı :22:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!