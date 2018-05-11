Hacıveliler’de 2. HAMASYA etkinliği gerçekleştirildi

Hacıveliler Ortaokul Bahçesinde yapılan etkinliklere 17 ortaokuldan toplamda 51 öğrenci katıldı. Matematik ve sporun buluşturulduğu yarışmalarda öğrenciler öğrendi ve eğlendi. Yarışmaya katılan değişik okullar farklı öğrenciler birbirleriyle tanışıp kaynaştı. Etkinliklere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Girgin, Belediye Meclis Üyesi Sait Kaya, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Bireysel Sayısal Yetenek Sınavında, 100 puanla birinci olan Kumluca BİL Koleji Ortaokulundan Enes Demirtaş’a 250 lira, 95 puanla ikinci olan Mavikent Durali Yazıcı Ortaokulundan Hande Yazıcı’ya 150 lira, 95 puan üçüncü olan Kumluca Sınav Koleji Ortaokulundan Alper Özer’e de 100 lira para ödülü verildi.

Okullar’ın üçer kişilik gruplar halinde yarıştığı parkur oyunlarında ise, Cumhuriyet Ortaokulu birinci, Sarıcasu Darıyemezler Ortaokulu ikinci, Mavikent Durali Yazıcı Ortaokulu ise üçüncü oldu.