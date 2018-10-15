Hackerler yüzünden neredeyse her gün soruşturma geçiriyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinin sahibinin bilgisi olmadan cep telefonu hattı ve diğer hesaplarından velilere aşk, tehdit, hakaret ve FETÖ ile alakalı mesajlar gitti. Mesajların halen önüne geçemeyen ve birçok soruşturma ve şikayet alan merkez sahibi, yetkililerden yardım istedi.

Alanya'nın Kestel Mahallesi'nde bulunan özel bir eğitim rehabilitasyon merkezini devralan Yasin Yiğitbay, 2 yıldır hackerlarla mücadele veriyor. Okulu devralmasının ardından kurumun toplu SMS sistemi ile bazı hesapları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ele geçirildi. Kendi cep telefonu hattı da dahil olmak üzere birçok yurtdışı numarasından da başta öğretmen ve veliler olmak üzere birçok kişiye Yasin Yiğitbay'ın ismini taşıyan hakaret, tehdit, aşk ve FETÖ terör örgütünü över içerikli mesajlar gönderildi. Ayrıca okul hakkında jandarma, polis, Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) kimliği belirsiz birçok şikayette bulunuldu. Yapılan asılsız ihbar ve SMS şikayetleri üzerine Yiğitbay birçok kez kolluk kuvvetlerine ifade verdi, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerince denetim geçirdi. Yapılan ihbarlar ve şikayetlerden dolayı birçok soruşturma geçiren Yiğitbay, soruşturmalarda aklanmasına rağmen siber saldırı devam ettiği için soruşturmalara her gün yenisi ekleniyor.

“Bu güne kadar bir sonuç elde edemedim”

Yapılan siber saldırıların tüm itibarını yok ettiğini belirten Yiğitbay, yapan kişi ve kişilerin biran önce bulunmasını istedi. Konuyla ilgili tüm yetkili mercilere şikayette bulunduğunu ancak halen olayın faillerinin yakalanamadığını anlatan Yiğitbay, “2 seneden bu yana, benim şahsım ailem, işyerim, çalışanlarımın ve kurumumuzla bağlantılı olanların telefonlarına mesajlar geliyor. Bundan dolayı kurumum her gün soruşturma geçiriyor. Jandarma, polis, milli eğitim müfettişleri tarafından devamlı soruşturma geçiriyorum. 2 yıldan bu yana yapılan soruşturmalardan hiçbir sonuç elde edilmedi. Okulumda arama yapıldığı zaman hiçbir şey bulunmadı. Buna rağmen şikayetlerden dolayı haftada 2 defa Antalya ve Alanya'dan müfettişler geliyor, ben ve personelim soruşturma geçiriyoruz. Kurumumda, ‘esrar var, eroin var, silah kaçakçılığı var, taciz var, tecavüz var' diye durmadan ihbar ediliyorum. Durmadan şikayet ve soruşturma geçiriyorum. Bu güne kadar bir sonuç elde edemedim. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

“Çok mağdur oluyorum”

Veli ve bazı kişilere atılan cep telefonu taciz mesajlarının yanı sıra iş yeri hakkında BİMER ve CİMER'e isimsiz mail atılması sonucu da birçok kez kolluk kuvvetleri tarafından okulda arama yapıldığını anlatan Yiğitbay, “Sahte numara ve hesaplardan atılan mesajlarda kişiler eğer bana ulaşırsa durumu izahat ediyor ve özür diliyorum fakat bazıları bana ulaşmadan direkt şikayetçi olabiliyor. Ben bu durumdan çıkamadım. Çok mağdur oluyorum. Ailem, işim, iş arkadaşlarım, çevrem bu durumdan çok etkileniyor. Çaresiz kaldım, yetkililer sesimi duysun. O kadar çok şikayet var ki polis aylarca telefonumu dinlemiş, haliyle bir şey çıkmamış. Bunu bana gelen belgeden öğrendim. Kendisine mesaj giderek benim gibi mağdur olan insanlara sesleniyorum. Ben dürüst bir insanım, bir eğitimciyim. Benim böyle insanlık dışı şeylerle alakam olamaz. Ben 20 yıldan beri Alanya'da ikamet ediyorum ve 18 yıldan beri bu işi yapıyorum. Hiçbir terör örgütüyle ilgi ve alakam yok. Bu olayın kimler tarafından yapıldığını bilmiyorum” diye konuştu.

“Beni bu durumdan kurtarın”

Olayla ilgili şüphe duyduğu kişinin ise eski ortağı olduğunu iddia eden Yiğitbay, şöyle dedi:

“Eski ortağım İzmir'de polis olarak 10 yıl görev yaptı. Daha sonra polislikten atıldı mı veya ihraç mı edildi nedenini bilmiyorum. Benim de onunla ortaklıktan ayrılma sebebim Antalya'da FETÖ soruşturmasında 20 gün gözaltında tutulmasıydı. Serbest kaldıktan sonra çevrem ve ailem o kişiyle ortaklık yapmanın uygun olmayacağını söyledi, ben de ortaklığımı bitirdim. Gereken tüm şikayetleri yaptık. Artık bir sonuç bekliyoruz. Cumhurbaşkanım, İçişleri Bakanı ve tüm diğer yetkililere sesleniyorum. Beni bu durumdan kurtarın.”