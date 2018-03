Hafriyatçıların ‘Kızıllı’ açıklaması

Karataş, " Bu uygulama daire fiyatlarına dolaylı olarak da vatandaşa olumsuz yansıyacaktır. Ortalama on daireli bir blokta yaklaşık 70 bin TL artışa sebep olur yani 100 bin TL’lik bir daire fiyatı 107 bin TL’ye çıkar.” dedi.

Hafriyat Toprağı, İnşaat Yıkıntı Atıkları Yönetmeliği kapsamında Çevre Kanunu uygulama yetkisi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yaklaşık 4 ay önce devredildi. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları, asfalt atığı ve bitkisel toprak türündeki atıklar lisanslandırılan firmalara ait Atık Taşıma Belgeli araçlarla, lisanslı depolama sahasına götürülecek. Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı’nda uygulanacak yönetmelik kapsamında depolama alanı tek olarak Kepez ilçe sınırlarındaki Kızıllı bölgesi belirlendi.

Dörtyüz katılımcıyla toplantı

Bu kararın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi, müteahhitler ve hafriyatçılara gönderdiği bir tebliğ yazısı ile 1 Mart 2018 tarihinden itibaren hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları atık taşıma belgeli araçlarla Kızıllı bölgesine götürüleceği ve yine hafriyat ihtiyacı olanında Kızıllı bölgesine giderek buradan ihtiyacını ücretini ödemek koşuluyla satın alabileceği bildirildi. Ayrıca taşıma işini yapacak araçların kontrolünü sağlamak adına GPS sisteminin takılmasının ve belediyeye kaydının yapılması zorunlu tutuldu. Tebliğe hazırlıksız yakalanan hafriyatçılar, ANTMÜTDER Başkanı Deniz Karataş öncülüğünde Kepez ve Muratpaşa birlik başkanları ile Antalya Şoförler Odası Konferans Salonu’nda yaklaşık Dörtyüz katılımcı ile bir toplantı yaptı.

Maliyet 5 kat artıyor

Kararın uygulanması için bir geçiş süreci yaşanmadan ani geliştiğini ve belirsizlikler olduğunu ileri süren Karataş, yönetmeliği ‘sıkıntılı’ olarak nitelendirdi. Hafriyatın tonuna 7 TL ödemek zorunda kaldıklarını ancak yapılan görüşmelerle bunu 3.50 TL’ye indirdiklerini belirten Karataş, “Belediye çok ciddi. Bu işi 1 Mart tarihinde bugün başlatacağını söyledi. ‘Neden illa sadece Kızıllı bölgesi?’ diye sorduk. Kızıllı’da 40 dekar arazi yer ayırdıklarını ve bunun dışında bir yere hafriyat dökülmesi halinde 50 bin 975 TL özel kişilere, 152 bin 925 TL’de tüzel kişilere ceza kesileceği söylendi, bu cezayı 5 TL’sine kadar kim nasıl hesapladı? Ayrıca bu hafriyat işini yapacakların araçlarına GPS takılması da zorunlu hale getirildi. Maliyet hesabı yaptık bu hafriyat maliyetini 5 kat arttırıyor, yani dairelere ortalama yüzde 7 ek maliyet ” dedi.

“Vatandaşa olumsuz yansıyacak”

Müteahhitlerin kendi aralarında hafriyatın çoğunu erittiğini, birine dolgu gerekli iken diğerinin kazısını kullandığını, her hafriyatın Kızıllı bölgesine taşınmasının gereksiz boş yere ekstra maliyet olduğunu ve bunun daire fiyatlarına dolaylı olarak da vatandaşa olumsuz yansıyacağını iddia eden Karataş, “Her hafriyat 40 kilometre Kızıllı’ya gidemez. Yol uzak, fazla yük atılmasına sebep olacaktır, dolayısı ile tonajla ilgili sıkıntı yaşanır o yolda. Bizde, hafriyatçı da ceza için çalışmıyoruz. Asbest ya da kimyasal özelliği olan, suyu ve çevreyi kirletecek vb. atıklar Kızıllı’ya götürülsün, depolama alanı olsun ancak her hafriyat o bölgeye gönderilmesin, ayrıca her ilçenin kendi depolama alanı olsun ki nakliye maliyetleri ve trafik yükü azaltılsın amaç Çevre kirliliğinin önüne geçmek olmalı, belediye eliyle dayatmalı bir hafriyat ticareti değil ” dedi.

ANTMÜTDER Başkanı Deniz Karataş, “Bu uygulama mevcut hafriyat maliyetini 5 kat artırır, dolayısı ile ortalama on daireli bir blokta yaklaşık 70 bin TL artışa sebep olur yani 100 bin TL’lik bir daire fiyatı 107 bin TL’ye çıkar.”