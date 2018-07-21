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21 Temmuz 2018 11:33

Haftanın konuğu Akdeniz Üniversitesi’nden

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, ‘1 Nota 1000 Hayat Kariyer Programı’ kapsamında bu hafta Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.

Haftanın konuğu Akdeniz Üniversitesi’nden

21 Temmuz 2018 11:33

Dr. Cengiz Şengül’ü ağırladı.


Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın talimatıyla kurulan Antalya’nın ilk gençlik orkestrasına ‘1 Nota 1000 Hayat Kariyer Programı’ kapsamında Acı Hayat dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu Selin Demiratar’ın ardından AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Şengül konuk oldu. Çalışmalarını Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Merkezi’nde solfej, armoni ve repertuar ağırlıklı sürdüren orkestranın öğrencileri, Prof. Dr. Şengül’le keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Prof. Dr. Şengül, üniversitelerde verilen müzik eğitimi, özel yetenek sınavları gibi öğrencilerin merak ettiği bir çok soruyu da yanıtladı.




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