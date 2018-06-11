Hakkını alamadığı iddiasıyla yolu tel örgüyle kapattı

Ne olduğunu anlamaya çalışan çevre halkı, evlerine gitmek için tel örgülerin arasından geçerken zor anlar yaşadı.

Alanya Oba Mahallesi’nde yaşayan Hasan Okşar, kendisine ait yaklaşık 4 bin 500 metrekarelik taşınmaza 2005 yılında Oba Belediyesi tarafından 18’inci madde uygulaması yapılmadan ve kamulaştırılmadan yol açıldığı, yeşil alan ve çocuk parkı yapıldığı iddiasıyla dava açtı. Alanya 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde açtığı davayı Okşar, 6 yıl önce kazandı. Oba Belediyesinin Büyükşehir Yasası sonrası kapanmasının ardından geçen sürede çözüm üretilmediği gerekçesiyle Hasan Okşar, kendisine ait Obaçay Caddesi’ndeki yolun da bulunduğu arsasını tel örgülerle çevirdi. Özellikle yerleşik yabancıların ikamet ettiği bölgede yolun trafiğe kapanması araçlar ve yayalara zor anlar yaşattı. Yolun kapatıldığını gören bir sürücü geri dönmek zorunda kalırken, bölgede yaşayan yerli ve yabancı kişiler ise tellerin arasından geçerek duruma tepki gösterdi.

“Bir çözüm bulmadılar, onun için yolu kapattım”

Kimseyle şahsı bir probleminin olduğunu söyleyen Hasan Okşar, kendisine ait tel örgüyle çevirdiği arazinin 4.5 dönüme yakın bir yer olduğu belirtti. Okşar, “Burası az bir yer değil ve belediyeye bağışlanacak bir yerde değil. 2004 yılında aldığım bu yerin sürekli sıkıntısını çekiyorum. Sorun hiç çözüme kavuşturulmadı. Bugün git yarın gel. Gidiyorum saatlerce makam odalarının kapılarında bekliyorum. Bu yolu kapatmamak için elimden ne geldiyse yaptım ama yetkililer anlamadı. Kimseyle şahsi bir problemim yok. Onun için ben yerimin bedeli verilene kadar böyle devam edeceğim. Takas yoluna gidelim dedim. Belediyenin yeri altın, benimki ise bakır. Bir çözüm bulmadılar, onun için ben de yolu kapattım. Son çare olarak bedelini ödeyecekler” dedi.

“Kimseyi mağdur etmenin bir anlamı yok”

Motosikletiyle yoldan geçemeyen ve duruma tepki gösteren Akif Baran ise, “Buraya geldik yol kapalı vaziyette, nereden geçecek bu vatandaş bilmiyorum. Bu sorunlar daha önce de yaşanmıştı. Şimdi yine aynı sıkıntılar var. Millet mağdur ve perişan vaziyette. Kimseyi mağdur etmenin bir anlamı yok” diye konuştu.