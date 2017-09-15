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15 Eylül 2017 17:38

Halk Eğitim Merkezinden alan taraması

Korkuteli Sevim-Cevat Soyiç Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Merkez ve mahallelerde, Mesleki ve Genel Kursların açılması anlamında alan taraması yaptı.

Halk Eğitim Merkezinden alan taraması

15 Eylül 2017 17:38


Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri Arif Cebeci, Maide Dai Zengin, Zuhal Mert vatandaşlara yeni dönem kursları ile ilgili bilgi verdiler ve el broşürleri dağıttılar. Alan taramasıyla ilgili bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, “2017-2018 eğitim öğretim yılında merkez, ve mahallelerde Mesleki ve Genel Kursların açılması için, okuma-yazma bilmeyenlerin tespiti, Mesleki ve Genel kursların planlanabilmesi için gerekli duyuru ve alan taramalarına başladık. Yapılan alan taramaların sonucunda ilçemiz vatandaşlarının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kurslar planlanmakta” dedi.




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