Halk Eğitim Merkezinden alan taraması

Halk Eğitimi Merkezi öğretmenleri Arif Cebeci, Maide Dai Zengin, Zuhal Mert vatandaşlara yeni dönem kursları ile ilgili bilgi verdiler ve el broşürleri dağıttılar. Alan taramasıyla ilgili bilgi veren Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Öznur Taşkan, “2017-2018 eğitim öğretim yılında merkez, ve mahallelerde Mesleki ve Genel Kursların açılması için, okuma-yazma bilmeyenlerin tespiti, Mesleki ve Genel kursların planlanabilmesi için gerekli duyuru ve alan taramalarına başladık. Yapılan alan taramaların sonucunda ilçemiz vatandaşlarının istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kurslar planlanmakta” dedi.