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Halk otobüsünde taciz iddiası

Antalya’da halk otobüsünde 10 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen bir kişi kilitlendiği otobüs içinde gözaltına alındı.

Antalya'da halk otobüsünde 10 yaşındaki kızı taciz ettiği iddia edilen bir kişi kilitlendiği otobüs içinde gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Varsak-Sarısu güzergahında çalışan Ramazan Özer idaresindeki 07 AAK 658 plakalı halk otobüsü, dün akşam saat 21.30 sıralarında Yener Ulusoy Bulvarı'ndaki durağa yanaştığında araçta bağrışmalar oldu. Yolculardan biri, yanında oturan kızını eliyle taciz ettiği iddiasıyla K.E.'yi yumruklamaya başladı. Bu sırada otobüs şoförü yolcuları indirip, kapıları kilitledi. Olayın duyulması üzerine çevredekiler ve yolcular, otobüsün kapılarını açmaya çalışıp K.E.'ye saldırmak istedi.


Olay yerine gelen polis ekipleri, K.E.'yi gözaltına alarak Yenikapı Polis Merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen K.E. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



Taciz anı kamerada


Olay anı ise saniye saniye otobüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yanında oturan kızını, K.E.'nin eliyle taciz ettiğini iddia eden babanın aniden yerinden kalkıp, hemen arka koltukta oturan K.E.'ye tepki göstermesi ve kız çocuğunun da çığlık attığı gözüküyor.

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