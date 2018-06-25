Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2018 10:35

Halk otobüsünün tekerleğinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Antalya’nın Aksu İlçesi’nde bir toplu taşıma otobüsünün tekerleğinde çıkan yangın, yolcuların dikkati sayesinde büyümenden söndürüldü.

Halk otobüsünün tekerleğinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

25 Haziran 2018 10:35

Yangında yaralanan olmazken araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.


Olay, sabah saatlerinde Uncalı-Aksu hattında görev yapan 07 AU 0117 plakalı AF04 numaralı araçta meydana geldi. İçerisinde 10 yolcusu bulunan otobüsün dışarısından kötü kokular geldiğini fark eden yolcular durumu otobüs şoförüne bildirdi. Bir süre sonra aracı durdurarak dışarı çıkan şoför, aracın ön tekerinin yandığını gördü. Durum karşısında şaşıran otobüs şoförü, ilk olarak yolcuların dışarı çıkmasına yardımcı oldu. Daha sonra araç içerisinde bulunan yangın tüpünü alarak, yanan tekerleği söndürdü. Büyümeden söndürülen olayda bir facianın önüne geçilmiş oldu. Olayda yaralanan olmazken, halk otobüsünde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç