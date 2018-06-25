Halk otobüsünün tekerleğinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Yangında yaralanan olmazken araçta küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Olay, sabah saatlerinde Uncalı-Aksu hattında görev yapan 07 AU 0117 plakalı AF04 numaralı araçta meydana geldi. İçerisinde 10 yolcusu bulunan otobüsün dışarısından kötü kokular geldiğini fark eden yolcular durumu otobüs şoförüne bildirdi. Bir süre sonra aracı durdurarak dışarı çıkan şoför, aracın ön tekerinin yandığını gördü. Durum karşısında şaşıran otobüs şoförü, ilk olarak yolcuların dışarı çıkmasına yardımcı oldu. Daha sonra araç içerisinde bulunan yangın tüpünü alarak, yanan tekerleği söndürdü. Büyümeden söndürülen olayda bir facianın önüne geçilmiş oldu. Olayda yaralanan olmazken, halk otobüsünde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi.