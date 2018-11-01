Halk pazarı ve festival çarşısı esnafı kat kurasını çekti

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent merkezini canlandıracak Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi kapsamında, halk pazarı ve festival çarşısı esnafının Doğu Garajı Kültür Merkezine yerleştirilmesi için noter huzurunda kat kuraları çekildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Güneş Doğudan Yükseliyor' sloganıyla kent merkezini canlandıracak Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi'nde sona gelindi. Doğu Garajı bu proje ile turistlerin görmeden gidemeyeceği bir çekim merkezi haline dönüşüyor.

Noter huzurunda kura çekildi

Projede sona yaklaşılırken Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de esnafa verdiği sözü tuttu. Doğu Garajı'na geri dönecek olan halk pazarı ve festival çarşısı esnafının kat kuraları noter huzurunda çekildi. Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine esnaflar büyük ilgi gösterdi. Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde çarşı kültürünü yaşatacak esnafın hangi kata düşeceği ve hangi dükkâna sahip olacağı kura ile belirlendi. Toplam 295 esnaf kat kuralarını kendi elleriyle çekti.