Halk Plajları ve Tesislerin Mavi Bayrakları dağıtıldı

TÜRÇEV koordinasyonunda yürütülen Mavi Bayrak Programı 2018 Yılı yaz sezonu ilk denetim programı gerçekleştirildi. TÜRÇEV Antalya Koordinatörlüğü, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Alanya Şubesi ve Alanya Belediyesi tarafından Damlataş Halk Plajı, Kleopatra Doğu Halk Plajı, Kleopatra Batı Halk Plajı, Keykubat Batı Halk Plajı, Keykubat Doğu Halk Plajı (Ananas Otel önü) ve Gençlik Merkezi Önü Halk Plajı olmak üzere 6 adet mavi bayraklı halk plajının denetimleri gerçekleştirildi.

Mavi bayraklı plajlar önemli kriterlere sahiptir

Denetimleri sürdüren kurumlardan yapılan ortak açıklamada mavi bayrakla ilgili çok önemli kriterlerin bulunduğu söylendi.

Açıklamada “Sezon içerisinde 15 gün ara ile deniz suyu analizleri yapılmaktadır. Ayrıca, plajı kullananların güvenliğini öngören cankurtaran bulundurulmakta, su sporları ile yüzme alanı ayrılmakta, acil durum planı, çevre yönetimi ve engellilere modern hareket olanakları sağlanmaktadır. Kriterler güncel gelişmeler doğrultusunda yenilenmekte ve geliştirilmektedir. Bu yılki ana vurgu ise ‘sürdürülebilirlik programı’ olmuştur ve bu kapsamda önümüzdeki yıllarda kriterler yenilenecektir” denildi.

2018 Yılı denetimleri Okurcalar Mahallesi’nde faaliyet gösteren Delphin Deluxe Resort Hotel de yapılan kontrollerle tamamlandı. Kriterlere tam uyumlu olarak faaliyet gösteren işletmeye “Mavi Bayrak Ödülü” Türçev Antalya Bölge Koordinatörü Lokman Atasoy ve Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş tarafından verildi.