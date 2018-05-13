Oturup konuşmamız ve gelecek yılın planlamasını yapmamız lazım” dedi.

Süper Lig’de kalma yolunda rakiplerine göre daha avantajlı olan Antalyaspor’da sezon boyuca 3 teknik direktör değişikliğine gidildi. Akdeniz ekibinde ligin ikinci yarısıyla beraber göreve gelen tecrübeli teknik adam Hamza Hamzaoğlu, 16 maç sonunda topladığı 21 puanla kırmızı-beyazlıların lige tutunmasında büyük rol oynadı. Antalyaspor yönetiminin tecrübeli teknik adamla sözleşme uzatmayı düşünüyoruz açıklamalarını İHA muhabirine değerlendiren Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, yeşil ışık yakarak, “Bende Antalyaspor ile yola devam etmek istiyorum. Oturup konuşmamız ve gelecek yılın planlamasını yapmamız lazım” dedi.

“Ligde daha bir şey bitmedi, kalan bir maçımız daha var”

Medipol Başakşehir maçında takımının iyi oynadığını ifade eden Hamza Hamzaoğlu, “Başakşehir maçında takımım çok iyi oynadık ama golleri bulamadık. Birçok pozisyonumuz var golle sonuçlanacak ama olmadı. Rakibimiz az da pozisyon bulmasına rağmen bunları değerlendirdi ve maçı kazandı. Keşke puan ya da puanlar alabilseydik. Puan ya da puanlar alsaydık matematiksel olarak rahatlayacaktık. Şimdi her şey son maça kaldı. Bugün diğer maçların sonucuna göre de ligdeki durumumuz belli olacak. Ligde daha bir şey bitmedi, kalan bir maçımız daha var” ifadelerini kullandı.

“Son maçta az forma giyen oyunculara görev verebilirim”

Ligde son hafta oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçına kazanmak için çıkacaklarını söyleyen Hamzaoğlu, ligde kalmalarının kesinleşmesi durumunda az forma giyen oyunculara görev vermeyi düşündüğünü dile getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Az forma giyen oyuncuları oynatma gibi bir düşüncemiz var. Onların son durumlarını görmek için son şansımız olabilir, gelecek sezonun planlamasını yapmak için buna ihtiyacımız var. Buna da kesin olarak karar vermiş değilim. Çünkü kritik haftalar bunlar. Çok zor durumda olursak, ona göre bir kadroyla maça çıkacağız” diye konuştu.

“Antalyaspor ile yola devam etmek istiyorum”

Antalyaspor yönetiminin geçtiğimiz günlerde kendisiyle yola devam edeceği yönündeki görüşler hakkında sorulan soruya Hamzaoğlu, şu cevabı verdi:

“Bende Antalyaspor ile yola devam etmek istiyorum. Oturup konuşmamız ve gelecek yılın planlamasını yapmamız lazım. Şartları konuşup değerlendirmemiz gerekiyor. Ben yola Antalyaspor ile devam etme düşüncesindeyim.”