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26 Mayıs 2018 12:12

Hareket halindeki lüks otomobil alev aldı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki lüks otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Hareket halindeki lüks otomobil alev aldı

26 Mayıs 2018 12:12

Sürücü aracı yolun kenarına çekerek araçtan çıkmayı başardı. Yanan araç çevredeki vatandaşların yangın tüpüyle yaptığı müdahaleyle söndürülebildi.


Olay, Manavgat ilçesinin Kızılot Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılot Mahallesi’nde seyir halindeki Mehmet Ö.’nün kullandığı 07 BZG 07 plakalı lüks otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Aracın motor bölümünden duman çıkmaya başlayan sürücü hemen aracı yolun kenarına çekerek araçtan indi. Sürücünün araçtan inmesinin ardından aracın ön bölümünü tamamen duman kapladı.


Çevredeki vatandaşlar yanan araca müdahalede bulunurken, aracın yandığı yerde bulunan Kızılot Tarım Kredi Kooperatifindeki görevliler kooperatifte bulunan yangın tüpleriyle müdahale ederek aracın tamamen yanmasının önüne geçti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekibi, vatandaşların müdahale ettiği yangını tamamen söndürürken soğutma çalışması yaptı.


Yangının ardından otomobilin motor bölümünün tamamen yandığı gözlendi.




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