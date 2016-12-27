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27 Aralık 2016 17:14

Hasan Çavuşoğlu: "İlk yarı beklediğim puanı elde edemedik"

Hasan Çavuşoğlu:

27 Aralık 2016 17:14

Aytemiz Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “İlk yarı oynanan 16 maçta 22-23 puanda olabilme şansına sahiptik. Nitekim bu şansı da yakalamıştık ama bireysel ve taktiksel hatalardan dolayı beklediğim puanı elde edemedik" dedi.
Spor Toto Süper Lig’de ilk yarıyı 18 puanla 14. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor’da Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, takımın ilk devrede ortaya koyduğu performansa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Hatalarımız ve eksiklerimiz var”
Aytemiz Alanyaspor’un ligin yeni ekiplerinden olduğunu ve bu ligde kalıcı yapıya sahip olması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Kalıcı bir takım hüviyetinde olup transfer çalışmalarını, kulüp yapısını ve maliyetleri göz önünde bulundurduğumuz zaman, bu işin zorluklarını biliyoruz. Ama lig yükseldikçe sorumluluklar daha çok artıyor. Ama yönetimsel olarak sorunların üstesinden geleceğimizi ve elimizden geleni yapacağımızı her zaman vurguladık. Sorunların elimizden geldiğince üstesinden geldik ama tabii ki hatalarımız ve eksiklerimiz var” diye konuştu.

“Kötü bir yerde değiliz”
Hataların futbolun içinde hep olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "16 maçın değerlendirmesini yaptığımız zaman, her ne kadar teknik kadromuz hedeflediğimiz puana ulaştık dese de benim beklentim daha fazlaydı. İlk yarı oynanan 16 maçta 22-23 puanda olabilme şansına sahiptik. Nitekim bu şansı da yakalamıştık ama bireysel ve taktiksel hatalardan dolayı beklediğim puanı elde edemedik. Mutlaka bu tür hatalar olacak, her takım içinde bu tarz hatalar vardır. Sahamızda oynadığımız 4 mücadeleden 2’sini çok rahat alabilirdik. 4 mücadelenin 4’ünü de alma şansımız vardı. Ama yemiş olduğumuz hatalı goller, yapmış olduğumuz hatalardan dolayı ve saha içerisinde oynanan oyunda biraz istikrarsız mücadele buna etki yaptı diye biliriz. Neticede baktığımızda 18 puanla kötü bir yerde değiliz” ifadelerine yer verdi.

“Daha üst sıralara tırmanacağımızı düşünüyorum”
Çavuşoğlu, ikinci yarı daha çok çalışmaları gerektiğini sözlerine ekleyerek, "Futbolcu kadromuzda eksik olan bölgelere takviye yapmayı düşünüyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı başlattık. İnşallah devre arasında eksiklerimizi tamamlayacağız. İkinci yarı daha derli toplu bir kadro olması lazım. Çünkü çok fazla gol attık ama daha fazlasını yedik. Bu da bizim için bir handikap. Bunu önlememiz lazım. İlk yarıda yapmış olduğumuz hataları azalttığımız zaman daha üst sıralara tırmanacağımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.



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