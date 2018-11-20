Hasan Çavuşoğlu: ”Kötü gidişata son verilmesi gerekiyor”

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıkları sürdüren Aytemiz Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, ”Bizim için önemli olan hafta sonu oynayacağımız Kayserispor maçı var. Son haftalardaki kötü gidişata son verilmesi gerekiyor. Bu maçta galip gelmek istiyoruz” dedi.

Aytemiz Alanyaspor, 24 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenman ısınma ve sürat çalışmalarıyla başladı. Daha sonra dar alanda 5'e 2 top kapma ve pres çalışmaları yapan turuncu-yeşilli futbolcular antrenmanın son bölümünde turnuva yaptı. Hafif sakatlığı bulunan Ufuk Ceylan ve Sackey ise takımdan ayrı koşu yaptı. İdmana milli takımlarda bulunan Merih, Fernandes, Campos, sakatlığı olan Barış ve M'Billa katılmadı. Alanyaspor, maç hazırlıklarına yarın saat 16.00'da tesislerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

“Kayseri iyi, güçlü ve önemli bir takım”

İdmanı izleyen Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu gazetecilere açıklama yaptı. Fenerbahçe maçından sonra Sergen Yalçın ve ekibinin geldiğini aktaran Çavuşoğlu, kötü gidişatın son vermesi gerektiği belirtti. Çavuşoğlu, ”Milli maç arası, hem sakat oyuncularımızın iyileşmesi hem de yeni hocamızın oyuncularla daha fazla zaman geçirmesi anlamında önemi var. En önemlisi de hafta sonu oynayacağımız Kayserispor maçı var. Son haftalardaki kötü gidişata son verilmesi gerekiyor. Bu maçta galip gelmek istiyoruz. Kayseri iyi, güçlü ve önemli bir takım. Zor maç olacak, ama bizim de artık bir çıkış yakalamamız gerekiyor. Ligin kalan ilk yarısındaki son maçlarda daha yukarılara çıkmamız gerekiyor. Yoksa ligin 2. yarısında sıkıntı yaşarız” dedi.

“Şu an olduğumuz yer Alanyaspor'a ve camiamıza yakışmıyor”

Taraftarların her zaman olduğu gibi takımı yalnız bırakmayacağını belirten Çavuşoğlu, ”Taraftarlar iyi ve kötü zamanlarda yanımızda olmuştur. Yine olacaklardır. Sadece taraftar grubu değil herkesi bu maça davet ediyoruz. Bu maç çok önemli. Şehrimizin takımına hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. İnşallah kenetlenip daha yukarılara çıkacağız, geçen senelerde olduğu gibi yukarılara çıkmamız gerekiyor. Şu an olduğumuz yer Alanyaspor'a ve camiamıza yakışmıyor. Ama futbolun içinde bunlar var. Penaltı atamıyorsun, gol atamıyorsun, rakip takımın pozisyonu olmasa bile bir gol bularak 3 puanı alıyor. Bu her takım için geçerli. Önümüzdeki süreç daha yukarılara çıkmak için bir fırsat olacak En az 3 maç alırsak rahatlarız. Ama futbolda her şey var. 5 maçın 5'ini de almak istiyoruz ama en azından 3'ünü almak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki 5 maçı iyi değerlendireceğimize inanıyorum. 20 puanı bulmamız gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.