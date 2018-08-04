Haşim İşcan Mahallesi’nde özel inceleme

Çalışma grubu, hazırladığı raporu Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderirken raporda, can güvenliği için yıkım kararlarının ivedi olarak alınması gerektiğine vurgu yapıldı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’da son 15 günde çıkan yangınlar nedeniyle can güvenliği sorunun gündeme geldiği kentsel sit alanı statüsüne sahip Haşim İşcan Mahallesi’ne ilişkin özel bir çalışma ekibi oluşturdu. Başkan Yardımcısı İbrahim Cephaneci başkanlığında ilgili birim müdürlerinden oluşan bir çalışma grubu mahallede inceleme ve tespit çalışması yaptı.

Çalışmalarını tamamlayan grup, Haşim İşcan Mahallesi’niun kentsel sit alanı bölgesinde kalan 2 imar adasında 8 ayrı parselde bulunan ‘Tescilli Kültür Varlığı’ yapıların yıkılma-çökme tehlikesi yani maili-indiham bulunduğu tespitini yaptı. Söz konusu rapor Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na da sunulurken, raporda söz konusu tescilli yapılar hakkında ‘ivedi yıkım kararlarının alınması’ gerektiği vurgulandı. Söz konusu yapıların mevcut hallerini içeren fotoğraf ve tespit tutanağı da rapor ekinde yer aldı.

Raporda Muratpaşa Belediyesi’nin daha önce de, ivedi olarak yıkım kararı alınması gereken yapılar hakkında Koruma Bölge Kurulu’na bilgilendirdiğin altı çizilirken ancak Koruma Bölge Kurulu’nun isteği üzerine daha önce güvenlik önlemleri alındığı belirtildi. Bu önlemlerin zaten dar olan sokakları daha da daralttığı ve acil müdahale araçlarının olay yerine ulaşımında zorluklar yaşandığı da raporda ayrıca vurgulanırken bölgede yeraltı-yerüstü yangın hidrantlarının da bulunmadığına da ayrıca dikkat çekildi.