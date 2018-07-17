Hasmını derken başkasını vurdu

Edinilen bilgiye göre olay 12 Temmuz akşamı Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi’ndeki Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde meydana geldi. İddiaya göre F.T. ve A.İ. daha önceden aralarında husumet bulunan Y.K.’nin cezaevinden tahliye olacağını öğrenince çıkışta beklemeye başladı. A.İ, tahliye olan Y.K.’nin bindiği ticari taksiye tabancayla ateş açtı. Olay esnasında bir yakınının cezaevinden tahliye olmasını bekleyen I.A.T. isabet eden kurşunla yaralandı. I.A.T. tedavisi için ambulansla hastaneye sevk edilirken, iki şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.

4 gün sonra savcılığa giden A.İ. suçu işlediğini itiraf ederek Y.K. ile aralarında bir olaydan dolayı husumet bulunduğunu o nedenle ateş ettiğini söyledi. A.İ. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.