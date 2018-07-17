Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 15:51

Hasmını derken başkasını vurdu

Antalya’da aralarında husumet bulunan kişiyi cezaevinden tahliyesi sırasında silahla vurmak isterken yanlışlıkla başkasını yaralayan kişi 4 gün sonra teslim oldu.

Hasmını derken başkasını vurdu

17 Temmuz 2018 15:51


Edinilen bilgiye göre olay 12 Temmuz akşamı Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi’ndeki Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde meydana geldi. İddiaya göre F.T. ve A.İ. daha önceden aralarında husumet bulunan Y.K.’nin cezaevinden tahliye olacağını öğrenince çıkışta beklemeye başladı. A.İ, tahliye olan Y.K.’nin bindiği ticari taksiye tabancayla ateş açtı. Olay esnasında bir yakınının cezaevinden tahliye olmasını bekleyen I.A.T. isabet eden kurşunla yaralandı. I.A.T. tedavisi için ambulansla hastaneye sevk edilirken, iki şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.


4 gün sonra savcılığa giden A.İ. suçu işlediğini itiraf ederek Y.K. ile aralarında bir olaydan dolayı husumet bulunduğunu o nedenle ateş ettiğini söyledi. A.İ. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç