Hasta miniklere moral veren etkinlik

Antalya’da bir ilkokulda güvenlik görevlisi olarak çalışan ve diğer zamanlarında da palyaçoluk yapan Özlem Direkci, gönüllü olarak Antalya Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde tedavi gören çocukları eğlendirdi. Gönüllü palyaço Özlem Direkci, tarafından hastane anaokulunda gerçekleşen etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlendiler. Çocuklar kendileri için hazırlanan oyunlar ve palyaço ile eğlenirken, refakatçi aileleri de içinde bulundukları ortamın biraz olsun renklenmesiyle mutlu oldular. Şarkıların söylendiği, resimlerin yapıldığı etkinlikte çocuklar ve aileleri unutamayacakları bir gün geçirdiler. Sağlık durumları nedeniyle hastane anaokuluna gelemeyen çocuklar ise hasta odalarında ziyaret edilerek renkli balonlar dağıtıldı.

Gönüllü olarak çocukları eğlendiren Palyaço Özlem Direkci, “Minik yavrularımızın motivasyonunu arttırmak keyifli bir gün geçirmelerini sağlamak bunun yanında ailelerin morallerini yükseltmek amacıyla böyle bir etkinlik düşündüm. Amacım çocuklarımızın en azından birkaç saatte olsa hastalıklarını unutarak mutlu olmalarını, eğlenceli ve keyifli zaman geçirmelerini sağlamaktı. Bu etkinliğin düzenlenmesinde, böyle bir ortamın oluşturulmasına izin veren hastane idaresine de ayrıca teşekkür ederim” dedi.

1 çocuk annesi olan Direkci, “Çocukları çok sevdiğim için bu işe başladım. Aynı zamanda bir ilkokulda güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum. Bunu ek iş olarak yapıyorum. Boş zamanlarımı çocukları eğlendirerek değerlendirmek bana mutluluk veriyor.”