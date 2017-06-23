Hastane Acil yoluna sıcak asfalt

Korkuteli Devlet Hastanesi’nin Acil bölümünde bulunan yol hayırsever Yusuf Bilgiç tarafından alınan asfalt Korkuteli Belediyesi ekipleri tarafından kaplandı

Çok kötü durumda olan acil giriş yolunu sıcak asfaltla buluşturan Korkuteli Belediyesine teşekkür ettiğini ifade eden hayırsever Yusuf Bilgiç, “Korkuteli Devlet Hastanesi Acil girişinde bulunan yol bozuktu. Yağışlarda acil önünde su biriktiğini görüyorduk. Acil girişimde yakışmayan bir yol olduğunu gördüm. Burayı sıcak asfalt yaptırmak için girişlerde bulundum. Aldığım sıcak asfaltı Muratpaşa Belediyesi buraya getirdi. Korkuteli Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu yolumuz sıcak asfalta kavuştu” dedi.

Devlet Hastanesi Acil yolunda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde takip eden Korkuteli Belediye Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdürü Mehmet Batı, “Hayırseverimiz Yusuf Bilgiç yolun sıcak asfalt yapılması için Belediye Başkanımız Hasan Gökce’den talepte bulundu. Başkanımız talimatıyla burayı sıcak asfalt yaptık. Hayırlı olsun.”