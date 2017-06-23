Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 17:05

Hastane Acil yoluna sıcak asfalt

Korkuteli Devlet Hastanesi’nin Acil bölümünde bulunan yol sıcak asfaltla kaplandı.

Hastane Acil yoluna sıcak asfalt

23 Haziran 2017 17:05


Korkuteli Devlet Hastanesi’nin Acil bölümünde bulunan yol hayırsever Yusuf Bilgiç tarafından alınan asfalt Korkuteli Belediyesi ekipleri tarafından kaplandı


Çok kötü durumda olan acil giriş yolunu sıcak asfaltla buluşturan Korkuteli Belediyesine teşekkür ettiğini ifade eden hayırsever Yusuf Bilgiç, “Korkuteli Devlet Hastanesi Acil girişinde bulunan yol bozuktu. Yağışlarda acil önünde su biriktiğini görüyorduk. Acil girişimde yakışmayan bir yol olduğunu gördüm. Burayı sıcak asfalt yaptırmak için girişlerde bulundum. Aldığım sıcak asfaltı Muratpaşa Belediyesi buraya getirdi. Korkuteli Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu yolumuz sıcak asfalta kavuştu” dedi.


Devlet Hastanesi Acil yolunda yapılan asfalt çalışmalarını yerinde takip eden Korkuteli Belediye Başkan Yardımcısı ve Fen İşleri Müdürü Mehmet Batı, “Hayırseverimiz Yusuf Bilgiç yolun sıcak asfalt yapılması için Belediye Başkanımız Hasan Gökce’den talepte bulundu. Başkanımız talimatıyla burayı sıcak asfalt yaptık. Hayırlı olsun.”




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    32°C
ANTALYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:28
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:10
  • İkindi :17:02
  • Akşam :20:28
  • Yatsı :22:15
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!