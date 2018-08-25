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25 Ağustos 2018 12:28

Hastane bahçesinde kara yılan yakalandı

Antalya’nın Manavgat İlçesi Devlet Hastanesi bahçesinde bir aracın altında vatandaşlar tarafından görülen kara yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Hastane bahçesinde kara yılan yakalandı

25 Ağustos 2018 12:28


Manavgat Devlet Hastanesi bahçesinde bir aracın altında vatandaşlar tarafından görülen yılan paniğe neden oldu. Eski acil girişi tarafında park halindeki bir otomobilin jantının içerisinde bir yılanın başını çıkardığını fark eden vatandaşlar, durumu hastane güvenliğine haber verdi. Yılanı gören vatandaşlar panik yaşarken, hastane güvenliğinin yanı sıra hastanede görevli polis ve jandarma da yılanı yakalamak için harekete geçti. Olay yerine çağrılan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi, yılanın yerini güvenlik görevlisi tarafından çekilen fotoğraftan belirleyerek çalışma başlattı. Yılanı bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekibi, yakaladığı yılanı torba içerisinde götürerek doğaya bıraktı.




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