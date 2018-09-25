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Hastane yolunda trafik kazası: 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hastaneye hasta götüren ticari araç ile otomobil çarpıştı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hastaneye hasta götüren ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesinde içinde hasta bulunan M.T. yönetimindeki 07 J 0250 plakalı ticari araç ile A.E.'nin kullandığı 07 CYP 47 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan pastaneye yönelen ve pastane girişindeki çiçeklikleri deviren otomobil, yolun ortasında durabilirken, otomobil sürücüsü A.E. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.E. hafif şekilde yaralandı. Ticari araçta bulunan ismi öğrenilemeyen hasta ile kazanın ardından rahatsızlanan A.E. ve M.E. de Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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