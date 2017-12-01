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01 Aralık 2017 15:13

Hastanede 17 bin TL’lik vurgun yapan maskeli yankesici suçüstü yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde hastanede gözüne kestirdiği vatandaşlara, yüzüne maske takarak kendini hasta gibi tanıttıktan sonra ‘yankesicilik’ yöntemiyle paralarını çalan şahıs son vurgunda polis tarafından yakalandı.

Hastanede 17 bin TL’lik vurgun yapan maskeli yankesici suçüstü yakalandı

01 Aralık 2017 15:13

Şahsın hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.


Olay, saat 08.00 sıralarında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre hastaneye gelip sıra bekleyen Şevki Demirel’i (77) takip ettikten sonra hasta gibi maske ve şapka takarak yanına oturan Salman G. (58), bir süre sohbet ederek vatandaşın ceketinin cebindeki 17 bin lirayı çalarak uzaklaştı. Durumu güvenlik kameralarından fark eden hastane güvenliği polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen hastane polisi Salman G.’yi acil servis önünde taksiye binerken yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda ise 17 bin TL ile bir zarf içerisinde bin 220 TL bulundu. Şevki Demirel ise parasının çalındığını güvenlik çalışanı söyledikten sonra farkına vardı.



Aynı yöntemle 3 kişinin daha parasının çalındığı belirlendi


Hastane güvenliği, aynı yöntemle 3 kişinin daha parasının çalındığını belirterek, şüphelinin peşinde olduklarını aktardı. Gözaltına alınan Salman G.’nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.


Öte yandan şüphelinin hırsızlık anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde Salman G. Şevki Demirel’i bir süre takip ettikten sonra yanına otuyor. Kısa bir süre yanında bekleyen Salman G. Şevki Demirel’in ceketinin cebinde bulunan 17 bin TL’yi çalarak hızla uzaklaşıyor. Salman G. hastaneden çıkarak ticari bir taksiye bineceği sırada polis tarafından yakalanıyor.




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