Hava ambulansı, minik Tevfik için havalandı

Sağlık Bakanlığı’nın 112 hava ambulansı hayat kurtarmaya devam ediyor. Korkuteli’de trafik kazasında yaralanan 1 yaşındaki Mehmet Tevfik Karagül acil olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavisinin ardından tam donanımlı bir hastaneye sevkine karar verildi. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırılan minik Tevfik, Korkuteli Devlet Hastanesinden ambulansla getirildi. Minik Tevfik, Korkuteli 100. Yıl Atatürk Stadyumu’ndan Sağlık Bakanlığının 112 Hava ambulansı ile alınarak tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne gönderildi.