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15 Nisan 2017 14:18

Hava yastığının içinden 29 adet uyuşturucu hap ve 30 gram kubar esrar çıktı

Antalya’nın Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi’nde bir otomobilde yapılan aramada 29 adet uyuşturucu hap ve 30 gram kubar esrar ele geçirildi.

Hava yastığının içinden 29 adet uyuşturucu hap ve 30 gram kubar esrar çıktı

15 Nisan 2017 14:18


Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı, bir istihbaratı değerlendirerek takibe aldığı Konya plakalı otomobille, 2 şahsın, mahallenin en işlek caddesindeki bar önüne sık sık geldiğini tespit etti. Aracı kontrol ettikten sonra şahısları inceleyen Jandarma ekipleri, bunlardan M.K.’nın, 18 suçtan sabıkası olduğunu belirledi. Sabıkası bulunmayan H.G.’na ait olduğu belirlenen araçta tekrar arama yapan jandarma ekipleri, aracın hava yastığı içine gizlenmiş 29 adet uyuşturucu hap ve 5 plaka haline getirilmiş 30 gram kubar esrar ele geçirdi.


Karakoldaki ifadelerinin ardından gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.




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