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20 Kasım 2017 09:46

Havut giydirme ve daylak güreşi yapıldı

Antalya’nın Kumluca ve Demre ilçesinde Deveciler Derneği tarafından havut giydirme ve yeni güreşe başlayan develeri sezona hazırlama etkinliği yapıldı.

Havut giydirme ve daylak güreşi yapıldı

20 Kasım 2017 09:46


Kumluca Karatepe Stadı’nda yapılan etkinliğe Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, AK Parti İlçe Başkanı Arif Yavuzer, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Binbaşı Gürcan Yıldırım, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Erol Koca, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü İsa Akşit, Demre Devecileri Koruma Derneği Başkanı Necati Sarıca ve güreş severler katıldı.


Etkinlikte bir deveye temsili havut giydirildi. Deveye havutun giydirilmesi ile deve güreşi sezonu resmen başladı. Ardından İlçe Müftüsü Hacı Kahraman dua etti. Duadan sonra güreş meydanlarına yeni çıkacak genç develere alıştırma güreşi yaptırıldı.


Kumluca Devecileri Koruma Derneği Başkanı Ahmet Karakuş, “Her yıl yapmış olduğumuz havut giydirme ve daylak güreşini temsili olarak gerçekleştirdik. Kazasız belasız bir deve güreşi sezonu geçirmeyi diliyorum. Güzel, bol güreşlerin olmasını diliyorum” dedi.




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