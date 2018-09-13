Havuza düşen küçük çocuk, yaşam savaşını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde havuza düşen küçük çocuk kaldırıldığı hastanedeki 40 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 40 gün önce Aksu'nun Hacıaliler Mahallesi'ndeki bir villanın havuzunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, villanın çalışanı Enver O. ve eşi Sabiha O.'nun bahçede oynayan 3 yaşındaki erkek çocukları U.O. bir anda gözlerden kayboldu. Oynamak üzere içi su dolu havuzun yanına gelen U.O., elini suya uzattığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Oğlunu yokluğunu fark eden baba Enver O., hemen çevrede arama yapmaya başladı. Havuzda gördüğü oğlunu hemen sudan çıkaran baba Enver O., daha sonra durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük U.O., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk hastanede 40 süren yaşam savaşını dün akşam saatlerinde kaybetti.

Küçük çocuğun Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapıldı. Babanın yakınları tarafından mavi cenaze torbasında kucaklanarak cenaze aracına alınan küçük çocuğun cenazesi Hacıaliler Mezarlığı'nda defnedildi.